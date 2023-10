Rencontres pour l’emploi Halle Pagnol Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Des professionnels de l'emploi, de la formation et des entreprises seront présents dans le cadre des rencontres pour l'emploi qui se tiendra le mardi 17 octobre de 13h30 à 17h30 à la Halle Pagnol.

Du 2023-10-17 13:30 au 2023-10-17 17:30. Vous êtes à la recherche d’un emploi ou de votre future formation ?

Des professionnels de l’emploi, de la formation et des entreprises seront présents le mardi 17 octobre dans le cadre des rencontres pour l’emploi !

Vous pourrez également participer à des ateliers et vous immerger au cœur de différents métiers en réalité virtuelle.

Rendez-vous le mardi 17 octobre de 13h30 à 17h30 à la Halle Pagnol. Gratuit.

