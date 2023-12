Panic at Grand Logis Grand Logis Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Panic at Grand Logis Grand Logis Bruz, 27 janvier 2024, Bruz. Panique à bord ! Un tournage de film a lieu au Grand Logis mais, il reste une dernière scène à tourner et il manque des éléments : où sont les costumes ? Où a lieu la scène ? Quels accessoires ? 24 et 27 janvier 2024 1

https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/a-venir/251-panic-at-grand-logis#date-587

Du 2024-01-24 14:30 au 2024-01-27 16:30. Il reste très peu de temps aux assistants réalisateurs pour finaliser le story board avant l’arrivée de toute l’équipe. Arriverez-vous à réunir tous les indices pour que la dernière scène puisse être tournée à temps ? L’avant-première est prévue avant le samedi 27 Janvier ; on compte sur votre intuition et votre sens de l’observation pour que la soirée soit une réussite !

Départ en enquête toutes les 30 minutes. Dernier départ à 16h30. Durée de 45 mn à 1h30. Grand Logis 10 avenue de Gaulle 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Code postal 35170 Lieu Grand Logis Adresse 10 avenue de Gaulle 35170 Bruz Ville Bruz Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Grand Logis Bruz Latitude 48.021629 Longitude -1.732137 latitude longitude 48.021629;-1.732137

Grand Logis Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/