Exposition Pépites Grand Logis Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Exposition Pépites Grand Logis Bruz, 1 décembre 2023, Bruz. Le Grand Logis vous propose de venir découvrir le travail d’un groupe d’enfants de la maison de Carcé et des séniors de la résidence Les Girandières. 23 novembre – 1 décembre 1 Du 2023-11-23 14:00 au 2023-12-01 18:00. Le Grand Logis vous propose de venir découvrir le travail d’un groupe d’enfants de la maison de Carcé et des séniors de la résidence Les Girandières.

Après un échange avec des séniors de la résidence Les Girandières, les enfants se sont réappropriés leurs histoires afin de les retranscrire, avec l’aide de Sam Verlen, sous forme de podcasts. Vous pourrez également découvrir les œuvres plasticiennes qu’ils ont réalisées avec Sarah Williams pour l’occasion, de façon à mettre en relief tous ces souvenirs.

Ce projet est mené dans le cadre de la résidence mission, dispositif de soutien du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.

Rendez-vous du 23 novembre au 1er décembre en salle Molière, sur les horaires d’ouverture du Grand Logis. Grand Logis 10 avenue de Gaulle 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Grand Logis Adresse 10 avenue de Gaulle 35170 Bruz Ville Bruz Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Grand Logis Bruz latitude longitude 48.021629;-1.732137

Grand Logis Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/