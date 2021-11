Bruz Espace Beausoleil Bruz, Ille-et-Vilaine Sages comme des sauvages Espace Beausoleil Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Sages comme des sauvages Espace Beausoleil, 19 novembre 2021 20:30, Bruz. Vendredi 19 novembre, 20h30 Sur place Tarif plein : 15€ / tarif réduit : 10€ / tarif adhérents Coup double, moins de 12 ans, SORTIR : 5€ http://www.espacebeausoleil.fr, http://espacebeausoleil.fr/tarifs-et-billetterie/, espacebeausoleil@pontpean.fr, 02 99 05 75 63 Le duo devenu quatuor a bâti en concert une complicité entre lui et le monde, transcrite dans son nouvel album qui apparaît plus luxuriant que jamais. Fort du succès de son premier album et de la tournée qui l’a suivi, le groupe fondé par Ava Carrère et Ismaël Colombani a sillonné tous les recoins de la francophonie pour aller cueillir par brassées les membres de son public, de l’île de la Réunion au Québec. Sages comme des sauvages est sur scène comme dans son salon, et c’est pour ça que le public en redemande. Le duo devenu quatuor a bâti en concert une complicité entre lui et le monde, transcrite dans son nouvel album Luxe Misère qui apparaît plus luxuriant que jamais, et où poussent des chansons polymorphes et pointues. Espace Beausoleil Rue de la Mine 35131 Pont Péan 35170 Bruz Ille-et-Vilaine vendredi 19 novembre – 20h30 à 22h00

