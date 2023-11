Natasha St Pier Jeanne (Tournée) EGLISE SAINT-MARTIN, 10 novembre 2023, BRUZ.

Natasha St Pier Jeanne (Tournée) EGLISE SAINT-MARTIN. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 36.8 à 49.8 euros.

Ultreia (L.2-1075128) présente : ce concert. Deux tournées en églises et plus de 200 lieux visités pour Natasha St-Pier ces dernières années ! Natasha St-Pier est désormais de retour sur scène pour chanter “Jeanne”, l’incroyable histoire d’une sainte hors norme. Cette figure si chère au cœur des Français est une source d’inspiration féminine, résolument moderne, qui a notamment inspiré Sainte Thérèse de Lisieux pour l’écriture de plusieurs pièces de théâtre. La chanteuse internationale retrace aujourd’hui la destinée héroïque de Sainte Jeanne d’Arc, accompagnée par son pianiste, pour un spectacle magique et exceptionnel dans ces lieux atypiques et empreints de spiritualité. La création lumière inédite laissera s’embraser ces murs et voûtes des plus belles églises de France. Durée : 1h15Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 0763811313 Natasha St-Pier

Votre billet est ici

EGLISE SAINT-MARTIN BRUZ . Ille-et-Vilaine

36.8

EUR36.8.

