Du 2023-11-23 20:00 au 2023-11-23 23:59.

Jeudi 23 novembre un ciné-débat autour de l’emprise sera organisé au Cinéville de Bruz à partir de 20h.

Lors de cette soirée, vous pourrez découvrir le film de « L’amour et les Forets » de Valérie Donzelli, avec Virginie Efira, Melvil Poupaud et Virginie Ledoyen.

Léa Pautrieux, éducatrice spécialisée à l’ASFAD*, de Marion Ragot, juriste au CIDFF** et d’Audrey Ferron, avocate au barreau de Rennes diplômée sur le sujet des violences faites aux femmes viendront échanger avec vous au sujet des Inégalités, violences sexistes et sexuelles, stéréotypes de genre, emprise : comment les identifier et réagir ? ».

* Association pour l’action sociale et la formation à l’autonomie et au devenir

** Centre d’information sur les droits des femmes et des familles

Cinéville 15 avenue Cézembre 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine