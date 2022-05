Premier forum des associations de l’ICR : De multiples occasions de s’investir / Pour que chaque étudiant trouve sa place ! Campus de Ker Lann, 18 septembre 2020 11:30, Bruz.

Le vendredi 18 septembre prochain, l’Institut Catholique de Rennes organise pour la première fois un « forum des associations ». Plus d’une dizaine d’associations existent déjà au sein de l’ICR, pilotées par des étudiants de toutes les licences : Bureau Des Étudiants, Bureau Des Sports, Bureau Des Arts (groupe de musique, danse, théâtre…), Aumônerie du Campus, ICROIRE (association humanitaire), JOKER’S (Bureau Des Étudiants du Campus), ALUMNI ICR (réseau d’anciens), représentants des étudiants, 4L Trophy, ICVERT (pour la sensibilisation environnementale), Café Actu (conférences débat), organisateurs des concours d’éloquence et de plaidoirie. Les thèmes sont très différents, cependant leur but reste le même : s’investir ensemble à travers des projets pour permettre aux étudiants de s’épanouir aussi en dehors des cours !

Le forum a pour objectif de mettre en lumière toutes les associations qui existent au sein de l’Institut. Il prendra place sur le parvis de l’ICR de 11h30 à 15h, avec un stand pour chaque association : un créneau horaire idéal pour que tous les étudiants y fassent un tour ! Leurs membres animeront les stands afin de faire la promotion de leurs projets, échanger avec les étudiants, inscrire des adhérents mais aussi : recruter !

Certaines associations ou projets ont besoin de renfort pour proposer plus d’animations, et de nouvelles recrues sont toujours les bienvenues pour apporter de nouvelles idées.

Les associations sont aujourd’hui l’un des aspects connus de la vie des étudiants à l’ICR. Il est important qu’en dehors de leurs cours, ils puissent avoir un engagement et créer des liens. Grâce au monde associatif, chaque étudiant de l’institut peut trouver sa place. Même si la réussite universitaire est la priorité de l’ICR, l’Institut soutient, encourage, et accompagne tous les projets et associations d’étudiants.

L’Institut Catholique de Rennes est un établissement d’enseignement universitaire privé, qui délivre des diplômes d’Etat et assure aux étudiants l’encadrement nécessaire à la réussite des études : accueil personnalisé, effectifs réduits, proximité avec les professeurs, suivi pédagogique et méthodologique, enseignement renforcé en langues vivantes, entraînement aux examens, conseils pour l’orientation, rencontres avec le monde de l’entreprise, mobilité et stages. Le pourcentage de réussite aux diplômes de la licence et du master dépasse régulièrement les 80 % d’inscrits. Des opérations « fac ouverte » ont lieux chaque année aux vacances de Toussaint et d’Hiver pour proposer une immersion aux lycéens.

Campus de Ker Lann 48, Rue Blaise Pascal, bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine

vendredi 18 septembre 2020 – 11h30 à 15h00