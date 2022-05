La Traversée des sols Bruz Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

La Traversée des sols Bruz, 19 septembre 2020 09:30, Bruz. Samedi 19 septembre 2020, 09h30 Sur place Gratuit, sur inscription 06 18 39 18 91 Des anciennes carrières de Cicé à Bruz au renouveau agricole de la Prévalaye, parcourez les sols de la Vallée de la Vilaine, leur histoire. Une marche collective pour explorer cette terre ressource. “La Traversée des sols” Une journée d’exploration de la Vallée de la Vilaine, de Bruz à la Prévalaye à Rennes Des anciennes carrières du Bois de Cicé à Bruz au renouveau agricole de la Prévalaye, vous parcourez les sols de la Vallée de la Vilaine, leur histoire. Une grande marche collective pour explorer cette terre ressource constamment remaniée par l’homme. Desablières en exploitations agricoles, d’une rive à l’autre de la Vilaine, vous découvrirez des espaces en devenir et partagerez l’enthousiasme d’acteurs qui portent une vision agro-écologique forte pour le territoire. Une proposition de Cuesta avec Léa Muller-Itinérances et l’Agence Ter pour le projet de valorisation de la Vallée de la Vilaine de Rennes métropole en partenariat avec La Fête du Champ à l’assiette. Départ 10 h du bois de Cicé (Bruz), ou 9h30 de la Prévalaye pour emprunter la navette (gratuite)

Arrivée 17h15 à la Fête du Champ à l’Assiette, à l’écocentre de la Prévalaye, retour en navette possible à partir de 19h pour Bruz

Prévoir de bonnes chaussures de randonnée et de l’eau et un masque !

Pique-nique et approvisionnement possible à la Ferme des Petits Chapelais visitée au cours de la traversée Page Facebook de l’événement

Formulaire d’inscription Bruz Forêt communale de Cicé 35170 Bruz La Pérelle Ille-et-Vilaine samedi 19 septembre 2020 – 09h30 à 19h00

Détails Heure : 09:30 - 19:00 Catégories d’évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bruz Adresse Forêt communale de Cicé Ville Bruz lieuville Bruz Bruz Departement Ille-et-Vilaine

Bruz Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/

La Traversée des sols Bruz 2020-09-19 was last modified: by La Traversée des sols Bruz Bruz 19 septembre 2020 09:30 Bruz Bruz Bruz

Bruz Ille-et-Vilaine