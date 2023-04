Fête de la Bretagne / Gouel Breizh : programmation du samedi 20 mai Bruz Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

Fête de la Bretagne / Gouel Breizh : programmation du samedi 20 mai Bruz, 20 mai 2023, Bruz. Fête de la Bretagne / Gouel Breizh : programmation du samedi 20 mai Samedi 20 mai, 09h00 Bruz Initiation à l’art de la broderie Atelier de découverte et d’initiation aux techniques de broderie animé par la brodeuse Mari Lubrano. 9h-12h, Médiathèque de Bruz, 8-10 ans. Sur inscription à la Médiathèque : mediatheque-bruz.fr / 02 99 05 30 60 Bruz et ses photos mystères … La Médiathèque vous propose un atelier de découverte des collections du Musée de Bretagne afin de reconnaître et d’identifier un lieu, un événement, des visages en lien avec la ville de Bruz… Venez participer à cet atelier, pour partager vos connaissances. Entre 10h30 et 12h à la Médiathèque. Tout public, Accès libre. Après-midi festif et convivial sur la plaine Yann-Fañch Kemener Tout au long de l’après-midi : Spectacle des élèves et enseignants de l’école Jacques Prévert.

Conte accompagné à la harpe celtique par le Centre de l’Imaginaire Arthurien.

Spectacle du Cercle Celtique Les Perrières de Cesson-Sévigné.

Présentation de tenues et coiffes traditionnelles.

Démonstration du Cercle Celtique de Bruz.

Séances découverte de la langue bretonne avec Skol an Emsav.

Immersion dans le Campement des Héritiers de la Table Ronde : initiations à l’héraldique, à la calligraphie et à l’escrime. Inscription sur site. Toute la journée : Tournoi de palets organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Bruz. 9h: tournoi en simple.

14h: tournoi par équipes. Inscriptions sur site 30 min avant le début de chaque tournoi. 5€/personne et 10€/équipe. Apportez vos palets (planches fournies). À partir de 14h à la Plaine Yann-Fañch Kemener. Tout public. Accès libre Buvette et restauration sur place. Fest-Noz À partir de 19h30, préparez-vous en vous initiant à la danse traditionnelle avec le Cercle Celtique de Bruz. À 20h30, place à un Fest-Noz haut en couleurs avec Fleuves, Talskan et le duo Kerno-Buisson. 19h30, Espace Vau Gaillard. Tout public. Accès libre. Restauration et buvette sur place. Bruz Place du docteur Joly Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 50 30 07 »}, {« type »: « email », « value »: « vieassociative@ville-bruz.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T09:00:00+02:00 – 2023-05-20T23:00:00+02:00

2023-05-20T09:00:00+02:00 – 2023-05-20T23:00:00+02:00 fête bretagne ville de Bruz

Détails Catégories d’Évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bruz Adresse Place du docteur Joly Ville Bruz Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Bruz Bruz

Bruz Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/

Fête de la Bretagne / Gouel Breizh : programmation du samedi 20 mai Bruz 2023-05-20 was last modified: by Fête de la Bretagne / Gouel Breizh : programmation du samedi 20 mai Bruz Bruz 20 mai 2023 Bruz Bruz Bruz

Bruz Ille-et-Vilaine