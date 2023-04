Fête de la Bretagne / Gouel Breizh : programmation du vendredi 19 mai Bruz Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

Fête de la Bretagne / Gouel Breizh : programmation du vendredi 19 mai Bruz, 19 mai 2023, Bruz. Fête de la Bretagne / Gouel Breizh : programmation du vendredi 19 mai Vendredi 19 mai, 14h30 Bruz Gratuit, sur réservation Voyage à travers les contes Ouvrez bien grand les oreilles, l’histoire va commencer. De son Pays Gallo natal à la Grèce, en passant par les grands lacs américains, Matao Rollo vous emmènera à travers le monde. Il transmet et façonne les contes pour les esprits rêveurs qui veulent cheminer plus loin au-delà du réel. 14h30 : Résidence Séniors Les Girandières et 16h15 : Ehpad Résidence Les Bruyères. Durée 1h, accès libre, Réservation conseillée auprès de la Vie Associative : vieassociative@ville-bruz.fr / 02 23 50 30 07 Bruz Place du docteur Joly Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 50 30 07 »}, {« type »: « email », « value »: « vieassociative@ville-bruz.fr »}] [{« link »: « mailto:vieassociative@ville-bruz.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

