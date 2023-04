Fête de la Bretagne / Gouel Breizh : programmation du mercredi 17 mai Bruz, 17 mai 2023, Bruz.

Fête de la Bretagne / Gouel Breizh : programmation du mercredi 17 mai Mercredi 17 mai, 09h00 Bruz Gratuit

Initiation à l’art de la broderie

Atelier de découverte et d’initiation aux techniques de broderie animé par la brodeuse Mari Lubrano.

9h-12h, Médiathèque de Bruz, 8-10 ans. Réservation à la Médiathèque : mediatheque-bruz.fr / 02 99 05 30 60

Concert celtique Kan Ha Dudi

Kan Ha Dudi, soit « Chants et amusements » en breton. Le trio invite les enfants et les plus grands à chanter, mimer, danser, écouter, rire et rêver au travers de chants bretons, écossais et irlandais traditionnels et contemporains. Accueil en musique par les élèves de l’ensemble de musique celtique de Musique sur la Rive Sud.

_15h (durée 1h15) à la Médiathèque. Concert familial adapté aux 6 à 12 ans. Sur inscription à la Médiathèque : mediatheque-bruz.fr / 02 99 05 30 6_0

Activité sportive en milieu naturel

Découverte de la vallée du Boël avec une activité descente en rappel sur les voies d’escalade récemment aménagées.

14h à 18h, site du Boël, réservée aux inscrits de la Maison des Jeunes.

Apéro-quiz

Ah la Bretagne ! Ses menhirs, sa duchesse en sabots, ses marins, ses légendes… Mais pensez-vous bien connaître son Histoire ?

Mettez à l’épreuve vos connaissances au travers d’un quiz ludique et convivial. Seul, entre amis ou en famille, venez participer dans la joie, l’apéro et la bonne humeur !

Organisé par les associations Bruzhoneg et Div Yezh Bruz

18h30 au bar-brasserie Le Pignom. Tout public. Accès libre.

Bruz Place du docteur Joly Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « vieassociative@ville-bruz.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 23 50 30 07 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T09:00:00+02:00 – 2023-05-17T22:00:00+02:00

2023-05-17T09:00:00+02:00 – 2023-05-17T22:00:00+02:00

fête bretagne

ville de Bruz