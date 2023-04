Fête de la Bretagne / Gouel Breizh : programmation du mardi 16 mai Bruz Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Fête de la Bretagne / Gouel Breizh : programmation du mardi 16 mai Bruz, 16 mai 2023, Bruz. Fête de la Bretagne / Gouel Breizh : programmation du mardi 16 mai Mardi 16 mai, 09h00 Bruz Gratuit Mardi 16 mai : Soirée d’ouverture Erwan Menguy Quartet en concert Erwan Menguy, flûtiste breton reconnu à l’international, lance, avec son quartet, l’événement par une soirée musicale. Il choisit de s’entourer d’instruments à cordes pour un travail très acoustique, aux sonorités de bluegrass, de musique classique de chambre, sur un répertoire issu de ses compositions. Le groupe a une volonté de proximité sonore avec le public, sans artifices, dans une intimité acoustique et authentique.

À 20h30 au Grand Logis (concert gratuit au coin du bar). Tout public. Places limitées. Partage autour du sport Initiation à l’escrime, au gouren et aux jeux de force (tir à la corde, bazh yod, lancer de poids) avec les associations Bruz Escrime, Hentoù Breizh et la Fédération de Gouren. Complexe sportif

9h à 16h15 au complexe sportif. Réservée aux écoles primaires bruzoises. Déjeuner aux saveurs bretonnes Restauration scolaire, menu à consulter sur www.ville-bruz.fr/menus-cantine.

