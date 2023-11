Exploration(s) : Lectures scénarisées : encyclopédie des migrants Bar du Grand Logis, Bruz Bruz, 25 novembre 2023, Bruz.

Du 2023-11-25 10:00 au 2023-11-25 11:30.

D’octobre à novembre la médiathèque de Bruz vous propose de vous laisser emporter par des explorations en tout genre.

Suite à un travail de collecte de témoignages entrepris par l’artiste Paloma Fernández Sobrino et produit par « L’âge de la tortue » à Rennes, L’Encyclopédie des migrants réunit 400 récits sous forme de lettres intimes.

En 2017, l’ensemble des correspondances est lu par un groupe de bénévoles dans le cadre d’un marathon de lectures de 24 heures. Depuis, ils continuent de faire vivre ces récits migratoires en évoquant les questions du sensible et de l’intime. Cette lecture sera suivie d’un échange autour d’un verre en partenariat avec l’association Accueil Réfugiés Bruz.

Samedi 25 novembre, 11h. Bar du Grand Logis. Gratuit, réservation conseillée : https://bit.ly/49GYr1T

