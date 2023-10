Projection-rencontre. Polaris d’Ainara Vera. Exploration(s) Auditorium Simone Veil Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Projection-rencontre. Polaris d’Ainara Vera. Exploration(s) Auditorium Simone Veil Bruz, 14 novembre 2023, Bruz. La Médiathèque et Comptoir du doc proposent une rencontre autour du film documentaire « Polaris ». Le destin de Hayat, capitaine de bateaux dans l’Arctique, et de sa sœur. Mardi 14 novembre, 20h00 1

https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/a-venir/237-projection-du-film-polaris#date-570

Du 2023-11-14 20:00 au 2023-11-14 22:15. Capitaine dans l’Arctique, Hayat navigue loin des Hommes et de son passé en France. Quand sa sœur cadette Leila met au monde une petite fille, leurs vies s’en trouvent bouleversées. Guidées par l’étoile polaire, elles tentent de surmonter le lourd destin familial qui les lie.

A l’occasion du Mois du film documentaire. En présence d’une personne de l’équipe du film. Auditorium Simone Veil Bruz, rue des Planches Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Auditorium Simone Veil Adresse Bruz, rue des Planches Ville Bruz Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Auditorium Simone Veil Bruz latitude longitude 48.023317;-1.750117

Auditorium Simone Veil Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/