Projection-débat : Parvaz, l'envol de Reza, portrait d'un photojournaliste. Exploration(s)

Le réalisateur Ali Badri présente son film sur le photojournaliste de renommée internationale Reza. Il nous invite à le découvrir à travers une rencontre d'homme à homme, d'ami à ami, d'exilé à exilé. Mardi 17 octobre, 20h00

Du 2023-10-17 20:00 au 2023-10-17 22:15. Dans les années 1970, le jeune iranien Reza dénonce une injustice dans le journal de son lycée Parvaz (L’Envol). Sa vocation de photojournaliste est née. Il a connu une vie d’exil, de risques, une suite d’aventures étonnantes au carrefour des grands événements (Afghanistan, Rwanda, Congo…). En présence du réalisateur et de Marc Potel, sémiologue, spécialiste des systèmes de représentation et de l’Orient en particulier.

Dans les années 1970, le jeune iranien Reza dénonce une injustice dans le journal de son lycée Parvaz (L'Envol). Sa vocation de photojournaliste est née. Il a connu une vie d'exil, de risques, une suite d'aventures étonnantes au carrefour des grands événements (Afghanistan, Rwanda, Congo…). En présence du réalisateur et de Marc Potel, sémiologue, spécialiste des systèmes de représentation et de l'Orient en particulier.

Dans le cadre d'"Exploration(s)", série d'événements organisée par la Médiathèque de Bruz en octobre-novembre 2023. Auditorium Simone Veil, Bruz

