TAMBOUILLE FESTIVAL Bruyères, 27 juillet 2023, Bruyères.

Bruyères,Vosges

Le Tambouille Festival vous sort le grand jeu !

8 jours de fêtes, dans 8 villages différents, 24 concerts, 9 spectacles, une soirée métal, une soirée électro, … Le tout les pieds dans l’herbe ! Bienvenue dans le plus grand des petits festivals vosgiens !

SOIREE BLUE JEANS à Bruyères !

18h45 : Initiation country

Un bon vieux jean’s et c’est parti !

Venez apprendre les rudiments de la danse country.

Initiation ouverte à tous.

19h15 : Loue River, ethno-blues

Duo lumineux et virtuose… Loue River vous embarque dans un tour du monde festif, à l’image de la Loue, rivière aux mille couleurs qui au fil des saisons se montre douce et paisible, impétueuse et intense, bien vivante.

20h30 : CABARET IMPRO

Improvisation théâtrale – par le G.I.C.L.E.

Ils se sont entraînés tels des sportifs : imagination sous adrénaline et punchlines affûtées. Pour vous, ils sont prêts à tout improviser !

Tout public, dès 8 ans, 1h

21h30 : Peggy Saoule Show, reprises rock 50-60-70

Un come-back musical dans le meilleur des années 50-60-70 avec une énergie électrifiante !

Bonus Nature : Coup de chaud sur la forêt, jeu de piste.

Départ 16h, Parking du parcours de santé. Réservation au 03 29 50 51 33

Le Tambouille Festival c’est aussi 7 autres rendez-vous incroyables !

– Xamontarupt – Mercredi 26 juillet

– Pierrepont-sur-l’Arentèle – Vendredi 28 juillet

– Dompierre – Samedi 29 juillet

– Gugnécourt – Jeudi 3 août

– Lépanges-sur-Vologne – Vendredi 4 août

– Champ-le-Duc – Samedi 5 août (T’embrouille)

– Granges-Aumontzey – Dimanche 6 août. Tout public

The Tambouille Festival pulls out all the stops!

8 days of festivities, in 8 different villages, 24 concerts, 9 shows, a metal night, an electro night? All with your feet up in the grass! Welcome to the biggest little festival in the Vosges!

BLUE JEANS EVENING in Bruyères!

6:45pm: Country initiation

Good old jeans and off you go!

Come and learn the basics of country dancing.

Initiation open to all.

7:15pm: Loue River, ethno-blues

A luminous, virtuoso duo? Loue River takes you on a festive tour of the world, in the image of the Loue, a river of a thousand colors, which over the seasons shows itself to be gentle and peaceful, impetuous and intense, very much alive.

8:30pm: CABARET IMPRO

Theatrical improvisation – by G.I.C.L.E.

They’ve trained like sportsmen and women: imagination on adrenaline, punchlines sharpened. They’re ready to improvise for you!

Open to all, age 8 and up, 1h

9:30pm: Peggy Saoule Show, rock covers 50-60-70

A musical comeback to the best of the 50s, 60s and 70s, with electrifying energy!

Bonus Nature: Hot blast in the forest, treasure hunt.

Departure 4pm, Parc de santé parking lot. Book on 03 29 50 51 33

The Tambouille Festival also includes 7 other incredible events!

– Xamontarupt – Wednesday, July 26

– Pierrepont-sur-l’Arentèle – Friday, July 28

– Dompierre – Saturday, July 29

– Gugnécourt – Thursday, August 3

– Lépanges-sur-Vologne – Friday, August 4

– Champ-le-Duc – Saturday, August 5 (T’embrouille)

– Granges-Aumontzey – Sunday, August 6

El festival Tambouille no se detiene ante nada

8 días de fiesta, en 8 pueblos diferentes, 24 conciertos, 9 espectáculos, una noche metal, una noche electro? Todo ello con los pies en la hierba Bienvenido al mayor festival de los Vosgos

¡NOCHE DE JEANS AZULES en Bruyères!

18.45 h: Iniciación al country

Unos buenos vaqueros y ¡a bailar!

Ven a aprender las bases del baile country.

Abierto a todos.

19.15 h: Loue River, etno-blues

Un dúo luminoso y virtuoso? Loue River le lleva a dar una vuelta festiva por el mundo, a imagen del Loue, un río de mil colores que, con el paso de las estaciones, es suave y apacible, impetuoso e intenso, y muy vivo.

20.30 h: IMPRO CABARET

Improvisación teatral – por el G.I.C.L.E.

Se han entrenado como deportistas: imaginación con adrenalina y punchlines afilados. Están listos para improvisar para usted

Todas las edades, a partir de 8 años, 1 hora

21.30 h: Peggy Saoule Show, versiones de rock de los años 50, 60 y 70

Un regreso musical a lo mejor de los años 50, 60 y 70, ¡con una energía electrizante!

Bono naturaleza: Explosión de calor en el bosque, búsqueda del tesoro.

Salida a las 16:00 h, aparcamiento del sendero de la salud. Reserva en el 03 29 50 51 33

¡El Festival Tambouille también incluye otros 7 eventos increíbles!

– Xamontarupt – Miércoles 26 de julio

– Pierrepont-sur-l’Arentèle – viernes 28 de julio

– Dompierre – sábado 29 de julio

– Gugnécourt – Jueves 3 de agosto

– Lépanges-sur-Vologne – Viernes 4 de agosto

– Champ-le-Duc – Sábado 5 de agosto (T’embrouille)

– Granges-Aumontzey – Domingo 6 de agosto

Das Tambouille Festival zieht alle Register!

8 Tage lang wird in 8 verschiedenen Dörfern gefeiert, 24 Konzerte, 9 Aufführungen, ein Metal-Abend, ein Elektro-Abend, ? Und das alles mit den Füßen im Gras! Willkommen beim größten der kleinen Festivals in den Vogesen!

BLUE JEANS-SOIREE in Bruyères!

18.45 Uhr: Einführung in die Country-Musik

Eine gute alte Jeans und los geht’s!

Lernen Sie die Grundlagen des Country-Tanzes kennen.

Die Einführung ist für alle offen.

19.15 Uhr: Loue River, Ethno-Blues

Ein leuchtendes und virtuoses Duo? Loue River nimmt Sie mit auf eine festliche Reise um die Welt, ganz wie die Loue, ein Fluss mit tausend Farben, der sich im Laufe der Jahreszeiten sanft und friedlich, stürmisch und intensiv, aber sehr lebendig zeigt.

20.30 Uhr: IMPRO-KABARETT

Improvisationstheater – von der G.I.C.L.E.

Sie haben wie Sportler trainiert: Fantasie unter Adrenalin und geschliffene Pointen. Für Sie sind sie bereit, alles zu improvisieren!

Alle Zuschauer, ab 8 Jahren, 1 Stunde

21.30 Uhr: Peggy Saoule Show, Rock-Covers 50-60-70

Ein musikalisches Comeback in das Beste der 50-60-70er Jahre mit elektrisierender Energie!

Bonus Nature: Coup de chaud sur la forêt, Schnitzeljagd.

Abfahrt 16 Uhr, Parkplatz des Gesundheitsparcours. Reservierung unter 03 29 50 51 33

Das Tambouille Festival besteht auch aus 7 weiteren unglaublichen Terminen!

– Xamontarupt – Mittwoch, 26. Juli

– Pierrepont-sur-l’Arentèle – Freitag, 28. Juli

– Dompierre – Samstag, 29. Juli

– Gugnécourt – Donnerstag, 3. August

– Lepanges-sur-Vologne – Freitag, 4. August

– Champ-le-Duc – Samstag, 5. August (T’embrouille)

– Granges-Aumontzey – Sonntag, 6. August

