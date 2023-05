VISITE D’UN ATELIER CÉRAMIQUE 48 rue Joffre, 11 juillet 2023, Bruyères.

Un atelier céramique vient d’ouvrir à Bruyères.

Venez découvrir le showroom et l’envers du décor !. Tout public

Mardi 2023-07-11 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-12 18:00:00. 0 EUR.

48 rue Joffre Atelier de Céramique

Bruyères 88600 Vosges Grand Est



A ceramic workshop has just opened in Bruyères.

Come and discover the showroom and what goes on behind the scenes!

Un taller de cerámica acaba de abrir sus puertas en Bruyères.

Venga a descubrir la sala de exposiciones y lo que se cuece entre bastidores

In Bruyères wurde gerade eine Keramikwerkstatt eröffnet.

Besuchen Sie den Showroom und schauen Sie hinter die Kulissen!

Mise à jour le 2023-05-12 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES