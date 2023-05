FÊTE DE L’ÉTÉ 12 avenue Chanzy, 17 juin 2023, Bruyères.

Pour célébrer ses 30 d’existence, la crèche organise une fête de l’été le 17 juin

De nombreuses activités festives sont proposées à cette occasion.. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-17 17:00:00. 0 EUR.

12 avenue Chanzy Crèche

Bruyères 88600 Vosges Grand Est



To celebrate its 30 years of existence, the crèche is organizing a summer party on June 17

Many festive activities are proposed on this occasion.

Para celebrar su 30 aniversario, la guardería organiza una fiesta de verano el 17 de junio

En esta ocasión se proponen numerosas actividades festivas.

Um ihr 30-jähriges Bestehen zu feiern, veranstaltet die Kindertagesstätte am 17. Juni ein Sommerfest

Zu diesem Anlass werden zahlreiche festliche Aktivitäten angeboten.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES