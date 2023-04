CONCERT DE PRINTEMPS 2 Place Jean Jaurès, 6 mai 2023, Bruyères.

Les musiciens bruyèrois de retour sur scène après trois ans d’absence.

Venez découvrir un nouveau programme très varié allant de la comédie musicale à la traditionnelle marche militaire.

Une trentaine de musiciens sur les planches pour passer une excellente soirée.

Entrée libre.

Buvette sur place.. Tout public

Samedi 2023-05-06 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-06 23:30:00. 0 EUR.

2 Place Jean Jaurès Salle des Fêtes

Bruyères 88600 Vosges Grand Est



The Bruyère musicians are back on stage after three years of absence.

Come and discover a new and varied program ranging from musicals to the traditional military march.

About thirty musicians on the stage to spend an excellent evening.

Free entrance.

Refreshment bar on the spot.

Los músicos de la Bruyère vuelven a los escenarios después de tres años de ausencia.

Venga a descubrir un programa nuevo y variado que va del musical a la marcha militar tradicional.

Una treintena de músicos en escena para pasar una excelente velada.

Entrada gratuita.

Refrescos in situ.

Die Musiker aus Bruyere, die nach drei Jahren Abwesenheit wieder auf der Bühne stehen.

Freuen Sie sich auf ein neues, abwechslungsreiches Programm, das von Musicals bis zum traditionellen Militärmarsch reicht.

Rund dreißig Musiker auf den Brettern, die die Welt bedeuten, werden einen hervorragenden Abend verbringen.

Der Eintritt ist frei.

Erfrischungsgetränke vor Ort.

