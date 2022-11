WAKAN TANKA TREP’S BAR Bruyères Catégories d’évènement: Bruyères

Vosges

Samedi 26 novembre, 21h00

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 WAKAN TANKA c’est plus d’une cinquantaine de dates dont la Main Stage 2 du Download Festival et la première partie du groupe Shaka Ponk, c’est des lives au riffs tranchants et aux mélodies pop taillées aussi bien pour les grandes scènes que les bars qui respirent l’énergie rock. S’inspirant de l’imagerie Amérindienne, la formation voyage dans l’univers du stoner, du rock électronique et des claviers donnant ainsi vie à une musique organique et mescalinienne. TREP’S BAR 8 avenue du Cameroun, 88600 Bruyères 88600 Bruyères Vosges samedi 26 novembre – 21h00 à 23h30

Détails Heure : 21:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Bruyères, Vosges Autres Lieu TREP'S BAR Adresse 8 avenue du Cameroun, 88600 Bruyères Ville Bruyères lieuville TREP'S BAR Bruyères Departement Vosges

