Erasmus+ : mobilité des Pôles Territoriaux de Coopération Economique à Bruxelles 11 et 12 mai BRUXELLES Entrée limitée, non ouvert au public

Depuis plus de 30 ans, la Chambre Régionale des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur) est un acteur institutionnel qui, de par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, est la référence légale et le porte-voix des entreprises de l’ESS de la région Sud.

C’est un mouvement d’entreprises réunissant les associations, les coopératives, les fondations, les mutuelles, les entreprises sociales et les syndicats d’employeurs.

La CRESS Provence-Alpes Côte d’Azur apporte des réponses aux besoins des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire via ses différents métiers : de représentation, d’accompagnement, d’animation, de promotion et d’observation.

Cette mobilité permettra aux Pôles territoriaux de coopération économique d’identifier les enjeux de coopération à l’échelle européenne, avec au programme notamment, la découverte du fonctionnement général de l’UE, le plan d’action en faveur de l’économie sociale de la Commission européenne et une présentation du rapport « Les clusters d’innovation écologique et sociale perspectives et échanges » réalisé pour la Commission européenne par le Groupe d’expert de la Commission européenne sur l’économie sociale (GECES) en 2021.

