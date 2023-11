De la terre à la lune – Lionel Sabatté Galerie Laurentin Bruxelles, 9 novembre 2023T 10:30, Bruxelles.

La galerie Laurentin consacre la fin de l’année à Lionel Sabatté, un artiste contemporain français pluridisciplinaire. 9 novembre 2023 – 20 janvier 2024 1

Né à Toulouse en 1975, Lionel Sabatté vit et travaille à Paris. Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2003, son travail fait l’objet de nombreuses expositions en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, intégrant plusieurs collections institutionnelles. L’artiste vient de terminer une exposition majeure dans le Château et les jardins de Chambord.

La galerie lui consacre une deuxième exposition avec des œuvres expérimentales inédites : des toiles monumentales constituées de soie noyés dans le pigment ; des salamandres et des rapaces en bronze ; ainsi que des nouvelles oxydations sur papier dont la technique est singulière à l’artiste. Lionel Sabatté se distingue par l’emploie de matériaux troublants (rouille, cheveux, cendre, poussière…) et la représentation de créatures étranges issues d’un bestiaire hybride (Phoenix, bêtes à cornes, lions, chevaux, créatures rampantes…). L’œuvre de Lionel Sabatté propose une réflexion sur le réemploi et la place que nous occupons dans notre environnement.

L’exposition « de la terre à la lune » montre des représentations d’animaux terrestres, aquatiques, aériens et cosmiques chers à l’artiste, dont certains sont disparus, menacés d’extinction où même préhistoriques.

