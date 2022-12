Formation SALTO Eye Opener Bruxelles, 20 février 2023, Bruxelles.

Formation SALTO Eye Opener 21 – 26 février 2023 Bruxelles

Gratuit sur inscription

L’Agence belge néerlandophone organise une formation à destination des professionnels de jeunesse travaillant avec des jeunes NEET qui débutent dans le programme Erasmus +.

avant le 13 janvier 2023. Plus d’informations et pour candidater L’INFO PACK de la formation.

