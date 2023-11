The World of Hans Zimmer – A New Dimension ING Arena, 3 avril 2024, BRUXELLES-BRUSSEL.

The World of Hans Zimmer – A New Dimension ING Arena. Un spectacle à la date du 2024-04-03 à 20:00 (2024-03-27 au ). Tarif : 49.5 à 89.5 euros.

(FR)La tournée 2024 « The World of Hans Zimmer: A New Dimension » fera escale au Palais 12 de Bruxelles le 3 avril 2024Préparez-vous à vous immerger dans une nouvelle dimension musicale le 3 avril 2024 au Palais 12 de Bruxelles avec « The World of Hans Zimmer: A New Dimension ». Lauréat de deux Academy Award®, Hans Zimmer met en scène une toute nouvelle sélection de ses innombrables succès pour un spectacle qui s’annonce d’ores et déjà puissant, beau, spectaculaire, époustouflant et émouvant. Avec plus de 30 dates dans 13 pays, « The World of Hans Zimmer: A New Dimension » sera présenté dans toute l’Europe. Le précurseur de cette tournée de concerts, « The World of Hans Zimmer: A Symphonic Celebration », a d’abord émerveillé le public en Allemagne en 2018 et a depuis effectué une tournée triomphale dans le monde entier.Hans Zimmer n’apparaîtra pas personnellement sur scène dans « The World of Hans Zimmer: A New Dimension », mais officiera en qualité d’organisateur et de directeur musical du spectacle. Le chef d’orchestre de la bande originale, Gavin Greenaway, ami de longue date et de confiance du compositeur hollywoodien, continuera à évoquer la magie des œuvres de Hans Zimmer pour le public en 2024, en compagnie de quelques-uns des solistes les plus remarquables et les plus renommés de la pépinière de talents de Hans Zimmer et d’un orchestre symphonique éblouissant.Le public est convié à un voyage musical unique qui le plonge dans des dimensions totalement nouvelles, accompagné de projections visuelles époustouflantes de séquences de films qui accompagnent la musique. Le spectacle est sensationnel et le public en redemande. (NL)“The World of Hans Zimmer: A New Dimension” Europese Tour 2024 komt op 3 april 2024 naar Paleis 12 in Brussel Maak je klaar om je onder te dompelen in een nieuwe dimensie muziek wanneer « The World of Hans Zimmer: A New Dimension » op 3 april 2024 naar Paleis 12 komt in Brussel. Hans Zimmer, tweevoudig Academy Award® winnaar, arrangeert een gloednieuwe selectie uit zijn enorm diverse collectie partituren voor de show, die krachtig, mooi, dramatisch, adembenemend, sterk en ontroerend belooft te zijn. Met meer dan 30 data in 13 landen zal « The World of Hans Zimmer: A New Dimension » te zien zijn in heel Europa. De voorloper van deze concerttournee, « The World of Hans Zimmer: A Symphonic Celebration, » deed het publiek in 2018 voor het eerst versteld staan in Duitsland en is sindsdien bezig aan een triomftocht over de hele wereld. Hans Zimmer zelf zal niet live op het podium verschijnen in « The World of Hans Zimmer: A New Dimension », maar zal fungeren als curator en muzikaal leider van de show. Soundtrackdirigent Gavin Greenaway – een oude en vertrouwde vriend van de Hollywoodcomponist – zal de magie van de werken van Hans Zimmer blijven oproepen voor het live publiek in 2024, samen met enkele van de meest opmerkelijke, gerenommeerde solisten uit Zimmer’s talentenpoel en een meesterlijk symfonieorkest. Het publiek wordt meegenomen op een unieke muzikale reis die hen onderdompelt in volledig nieuwe dimensies, vergezeld van verbluffende visuele projecties van filmsequenties naast de muziek. De show is een absolute sensatie, en het publiek is er dol op. Hans Zimmer

Votre billet est ici

ING Arena BRUXELLES-BRUSSEL PLACE DE BELGIQUE 1 1020

49.5

EUR49.5.

Votre billet est ici