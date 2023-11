Riopy CIRQUE ROYAL-KONINKLIJK CIRCUS, 7 décembre 2023, BRUXELLES - BRUSSEL.

JUNZI ARTS (2-1070881/3-1070880) PRESENTE : ce concert. Quel chemin parcouru par RIOPY ! Depuis le 14 mars 2022 – date de son 1er passage à Paris – le pianiste s’est produit à 5 occasions à guichets fermés dans la capitale. Au Café de la Danse, puis Trianon, au Musée des Arts et Métiers, dans la Cour carrée du Louvre et à la Cigale, il a fait preuve à chaque fois de sensibilité, de virtuosité et d’humanité et laissait un souvenir impérissable à son public. Pour son prochain rendez-vous avec la capitale, il a choisi les Folies Bergère. Entre-temps RIOPY se produira aux 4 coins du monde, toujours au sommet des charts, il y interprétera les morceaux qui font de lui un des artistes français les plus streamés au monde. En 2023, RIOPY n’a pas fini de nous surprendre… Riopy

