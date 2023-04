Soirée Rock Pop 1 rue Saint Martin, 26 août 2023, Brux.

Tous repas doivent être réservés au Bar ou via Facebook.

2023-08-26 à ; fin : 2023-08-26 . .

1 rue Saint Martin Bar A l’Epoque

Brux 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine



All meals must be reserved at the Bar or via Facebook

Todas las comidas deben reservarse en el Bar o a través de Facebook

Alle Mahlzeiten müssen in der Bar oder über Facebook gebucht werden

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou