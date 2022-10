Brut(es), salon des vins nature Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Brut(es), salon des vins nature Mulhouse, 5 novembre 2022, Mulhouse. Brut(es), salon des vins nature

13 rue des Brodeuses Mulhouse Haut-Rhin

2022-11-05 11:00:00 – 2022-11-06 18:00:00 Mulhouse

Haut-Rhin Mulhouse EUR Au programme de ce salon gourmand : des vins nature, des vignerons et des vigneronnes venus de régions françaises, d’Allemagne et de Suisse, des découvertes humaines et oenologiques. Pour vous en dire un peu plus sur le vin naturel ou le vin nature : c’est le résultat d’un choix philosophique visant à retrouver l’expression naturelle du territoire. Il est issu de raisins travaillés en agriculture biologique, sans désherbants, pesticides, engrais ou autres produits de synthèse. Les vendanges sont manuelles et lors de la vinification le vigneron s’efforce de garder le caractère vivant du vin. Les interventions techniques pouvant altérer la vie bactérienne du vin sont proscrites, ainsi que tout ajout de produit chimique, à l’exception, si besoin, de sulfites en très faible quantité. Les doses maximales de SO² total tolérées sont de 20mg/l pour les rouges, 30mg/l pour les blancs. Au programme de ce salon gourmand : du vin, un marché paysan, des vignerons et des vigneronnes venus de 5 pays, des découvertes humaines et oenologiques. +33 6 33 09 96 60 Mulhouse

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse 13 rue des Brodeuses Mulhouse Haut-Rhin Ville Mulhouse lieuville Mulhouse Departement Haut-Rhin

Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

Brut(es), salon des vins nature Mulhouse 2022-11-05 was last modified: by Brut(es), salon des vins nature Mulhouse Mulhouse 5 novembre 2022 13 rue des Brodeuses Mulhouse Haut-Rhin Haut-Rhin Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin