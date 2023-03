Brutalismus 3000 LA CIGALE, 4 mai 2023, PARIS.

Brutalismus 3000 LA CIGALE. Un spectacle à la date du 2023-05-04 à 20:00 (2023-05-04 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

TALENT BOUTIQUE (2- L-R-204262 et 3- L-R-204265) PRESENTE : ce concert. Le duo berlinois Brutalismus 3000 a vu le jour en 2020 sur Soundcloud, et s’est rapidement fait une place au sein de la nouvelle génération des musiques électroniques, en mélangeant gabber, techno hardcore, punk et new-wave allemande. Sur les beats effrénés de Theo, qui oscillent souvent entre 150 et 160 bpm, Vicky pose sa voix, aussi bien en Slovaque, en Anglais qu’en Allemand.Parcourant les raves du monde entier, Brutalismus 3000 offrent des performances inoubliables, à coups de kicks ultra violents, de synthés vintages et de boîtes à rythmes dégénérées ! A ne pas louper en live, sur la scène de La Cigale, le 4 mai 2023 ! Brutalismus 3000 Brutalismus 3000

Votre billet est ici

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

TALENT BOUTIQUE (2- L-R-204262 et 3- L-R-204265) PRESENTE : ce concert. Le duo berlinois Brutalismus 3000 a vu le jour en 2020 sur Soundcloud, et s’est rapidement fait une place au sein de la nouvelle génération des musiques électroniques, en mélangeant gabber, techno hardcore, punk et new-wave allemande. Sur les beats effrénés de Theo, qui oscillent souvent entre 150 et 160 bpm, Vicky pose sa voix, aussi bien en Slovaque, en Anglais qu’en Allemand.

Parcourant les raves du monde entier, Brutalismus 3000 offrent des performances inoubliables, à coups de kicks ultra violents, de synthés vintages et de boîtes à rythmes dégénérées ! A ne pas louper en live, sur la scène de La Cigale, le 4 mai 2023 !.33.0 EUR33.0.

Votre billet est ici