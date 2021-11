BRUT – w/ Pablo Bolivar, Arcene K, PEON, Zeus, Sang 9 Le Chapiteau, 13 novembre 2021, Marseille.

Le Chapiteau, le samedi 13 novembre à 20:00

BRUT | Quand la techno sort de sa cage ! Douce brutalité, mélange épicé, melting pot assuré. Si la prochaine soirée BRUT devait avoir un crédo, ce serait celui-ci. Celui d’une soirée de qualité, bercée par des influences espagnoles et anglaises. Eh oui, nous sommes allé.es cueillir les plus beaux cactus d’Europe rien que pour vous, mais faites attention, qui s’y frotte, s’y pique. Et dans notre soundsystem, il y a des cactus, disait Dutronc. Mais pas de lézard pour qui est prêt.e à voyager entre les sonorités, à se laisser porter par le savoir-faire à l’espagnole du grand Pablo Bolivar, l’atmosphère UK Rave offerte par les non moins anglais Peon et Zeus et le patrimoine techno local incarné par Arcene K et Sang 9. Melting pot, on vous avait dit : pourvu que ce soit brut ! LINE UP : PABLO BOLIVAR Maître moderne de la scène house et techno, fondateur de Seven Villas Music, Pablo Bolivar est également reconnu comme artiste aux nombreuses sorties d’album, tout autant qu’en tant que remixeur prolifique. Mais avant tout, Pablo est est un DJ connu de la scène mondiale. De par son envergure et son attrait pour les scènes internationales, il est clair que Pablo Bolivar est né pour créer de la musique ! Toujours avec une attitude qui lui est propre, toujours avec la qualité comme norme. En dehors de la production de musique, le talentueux espagnol s’est construit une réputation autour de ses performances méticuleusement conçues, combinant à la fois ses propres titres de techno envoûtante avec ceux des certain.e.s de ses artistes préféré.e.s tel.le.s que Floating Points, Soulphiction, I:Cube et Vakula. [https://soundcloud.com/pablo-bolivar](https://soundcloud.com/pablo-bolivar) ARCENE K Mystérieux activiste de la scène électronique, clubber avant-gardiste et musicien autodidacte depuis près de 20 ans, Arcene K balade ses phalanges entre des platines qui font gronder une techno progressive, mélodique et parfois même rythmée de house. Co-fondateur du collectif nantais Déviations Sonores, du bar-resto bio La Petite Chaufferie et de l’association Spoon à Paris et désormais directeur-fondateur du Chapiteau à Marseille, Arcene K n’est pas juste DJ : il vit et partage sa passion depuis toujours, grâce à un parcours professionnel bien orienté. Ses sets et lives ont été réfléchis afin de raconter une histoire et de faire voyager le public tout en s’adaptant à l’atmosphère du lieu, au feeling avec le public… Chaque passage d’Arcene K nécessite une attention particulière au cheminement de la performance en live. Alors, êtes-vous prêt.es à entrer dans la K-trième dimension ? [https://soundcloud.com/arcene-k](https://soundcloud.com/arcene-k) PEON Peon est un DJ anglo-australien qui s’est produit sur les scènes de Londres, Sydney, Berlin et Paris. Touchant à la deep house, à la techno et parfois à une electronica plus abstraite, Peon promet un voyage aux proportions épiques. [https://soundcloud.com/peon_marseille](https://soundcloud.com/peon_marseille) ZEUS Originaire de Glasgow, Zeus a commencé à mixer après avoir passé des années dans les clubs emblématiques , dont le célèbre ‘The Arches’, ce qui l’a incité à se mettre aux platines pendant sa jeunesse. Il cite les artistes électroniques écossais tels que Mylo et Simian Mobile Disco comme les deux plus grandes influences, alors qu’il adore intégrer également des sons UK garage et House dans ses mixes. [https://soundcloud.com/gary-armstrong-654329996](https://soundcloud.com/gary-armstrong-654329996) SANG 9 20h00 : Ouverture des portes 22h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/hjr3hwuv](https://tinyurl.com/hjr3hwuv) AVANT 22H : 5e + frais de loc APRES 22H : 10e + frais de loc SUR PLACE : 15e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra compter un supplément tarifaire de 10e. _ _ _ INFOS PRATIQUES ⚠️ PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 12 ans ⚠️ : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

A partir de 5,59€ en pré-vente / 15€ sur place

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



