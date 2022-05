BRUT – w/ La Fraicheur, Nems-B & MRZ Le Chapiteau, 7 mai 2022, Marseille.

BRUT – w/ La Fraicheur, Nems-B & MRZ

Le Chapiteau, le samedi 7 mai à 20:00

► 100% TECHNO ► 20h – 04h ► Pur sound system ► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix Billetterie : [https://tinyurl.com/27jsv7ac](https://tinyurl.com/27jsv7ac) Brut, adj., /bruːt : du latin ??????, lourd – à l’état le plus primitif. Au bureau on est parti·es en envolée lyrique, en débat philosophique, que dis-je, en analyse métaphysique. Quand l’essence de la musique techno est aussi pure, pourquoi dénaturer le cadeau qu’elle fait pour nos oreilles ? Ne s’agit-il pas d’une denrée à consommer sans artifice ? Plus la techno est brute, plus elle se rapproche de l’exaction. Et qui dit brut dit lourd, c’est le latin qui nous le dit. Or : la techno c’est très très lourd et le line up de cette nouvelle BRUT aussi. Coïncidence ? Je ne crois pas. — LINE UP — LA FRAICHEUR Après plus d’une décennie derrière les platines, de Paris à Berlin en passant par Barcelone, La Fraîcheur s’est imposée en France et à l’international comme une figure majeure de la scène électronique. Une techno puissante protéiforme et versatile chargée d’émotions, naviguant dans ses recoins les plus sombres comme les plus solaires, nourrie d’un amour fort pour toutes les musiques électroniques : house, électro, dark disco, indie dance. En 2022, elle reviendra avec un nouvel EP sur son tout nouveau label House of (S)PUNK, prolongement des soirées techno queer et féministes qu’elle a lancé à Barcelone. Autant de projets transversaux et militants qui font de La Fraîcheur, une artiste électronique contemporaine complète, porte-parole de toute une génération et politiquement engagée. Une référence pour le public comme pour ses pairs et les causes qu’elle défend. [https://soundcloud.com/la-fraicheur](https://soundcloud.com/la-fraicheur) NEMS-B Né en 1979 à Aix-en-Provence, Nahim Bendjilali alias Nems-B se passionne très vite pour la culture vinyle ainsi que pour la Soul, le Funk, le Jazz, le Hip Hop. Il découvre la Techno et la House Music au milieu des années 90. Il gère Phonons et Deepness Road avec sa célèbre série de podcast et d’événements. C’est pour sa sélection musicale, ses compétences précises de DJ avec 15 ans d’expérience, et ses valeurs positives qu’il est autant respecté dans le circuit. [https://soundcloud.com/itsdelayed/delayed-with-nems-b](https://soundcloud.com/itsdelayed/delayed-with-nems-b) MRZ MRZ est un dj de Valence, qui aime faire danser et donner le sourire. Sa sélection inspirée des 90’s, varie entre house et techno, en passant par le garage house, la funky house, le UK garage, l’acid house et même parfois des sonorités orientales. [www.soundcloud.com/mrzmrzmrz](http://www.soundcloud.com/mrzmrzmrz) 20h00 : Ouverture des portes 22h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/27jsv7ac](https://tinyurl.com/27jsv7ac) AVANT 22H : 7e + frais de loc APRES 22H : 10e + frais de loc SUR PLACE : 12e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra compter un supplément tarifaire de 5e (différence avec le prix du billet sur place). — INFOS PRATIQUES — ⚠ LE PASS SANITAIRE N’EST PLUS OBLIGATOIRE On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Tapas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

A partir de 7,59€ en pré-vente / 12€ sur place

♫TECHNO♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



