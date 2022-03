BRUT – w/ Damon Jee, Fainst, In’Oubliables & PH4 Le Chapiteau, 2 avril 2022, Marseille.

BRUT – w/ Damon Jee, Fainst, In’Oubliables & PH4

Le Chapiteau, le samedi 2 avril à 20:00

BRUT | Quand la techno sort de sa cage ! Pas de chichis, pas de blabla, zéro tracas, que des fracas. Le grand retour de la Brut est annoncé, et comme à son habitude, elle arrive avec son lot de surprises et de BPM ! Dame techno est déchaînée : elle s’est délestée de sa prison d’or et a prévu de de tout emporter sur son passage. Elle a convié le grand Damon Jee à Marseille pour vous montrer de quel bois elle se chauffe. Elle a ensuite convoqué le gratin des collectifs locaux pour lui montrer que c’est pas la capitale : c’est Marseille bébé. Dame techno a beaucoup a prouver, mais ce qui est certain, c’est que la soirée sera inoubliable (oups, allez il fallait la faire) ! — LINE UP — DAMON JEE Il n’y a pas de substitut à l’expérience, et nous sommes tous le produit de nos influences. Damon Jee est l’incarnation de cette déclaration. Au cours des 20 dernières années, il a taillé une carrière d’une manière très modeste, en écrivant involontairement un nouveau chapitre passionnant pour la scène mondiale de la musique électronique. Il est le compagnon qui a réussi à briller en restant fidèle à lui-même, un alchimiste musical expérimentant différents sons pour créer une nouvelle potion mortelle. Aujourd’hui, le producteur est considéré comme l’exposant principal d’une nouvelle scène fraîche et intriguante que beaucoup appellent Dark Disco. [https://soundcloud.com/damon-jee](https://soundcloud.com/damon-jee) FAINST (ZIRIS – Bordeaux/Marseille, FR) Lorsqu’il n’est pas entouré de ses machines et synthés analogiques avec son duo Ziris, Fainst officie en DJ Set. Il propose une musique électronique variée, la musique et le feeling étant au centre de ses sets. Il aime faire durer ses transitions, chaque morceau étant minutieusement calé sur le rythme mais aussi sur leur tonalité, ce qui crée souvent de nouvelles harmonies surprenantes. [https://www.mixcloud.com/…/fainst-one-hell-of-a-love…/](https://www.mixcloud.com/…/fainst-one-hell-of-a-love…/) DYSK (IN’OUBLIABLES – Marseille) DYSK, c’est l’alliance de deux artistes marseillais musiciens depuis l’enfance. Sur scène, ils adorent évoluer entre la micro-house et une techno plus profonde. Des sets à la fois groovy et percutants qui ne laissent personne indifférent ! Leurs mots d’ordre ? : Partager et Surprendre. [https://soundcloud.com/dys-krone](https://soundcloud.com/dys-krone) OSCH (IN’OUBLIABLES – Marseille) Chineurs de sonorités ethniques et orientales, les deux amis arpentent les nuits marseillaises et leurs alentours depuis plus de trois ans. Leur sens du groove et leur versatilité les a conduit à jouer dans de nombreux environnements, parfois entourés des plus grands noms internationaux, ou des collectifs locaux dont ils s’inspirent souvent. [https://soundcloud.com/oschmarseille](https://soundcloud.com/oschmarseille) DEEP METHODS AKA SPINN & RNDM QST (IN’OUBLIABLES – Marseille) Après de longues années d’amitié et de musique, Spinn et RNDM QST se sont logiquement réunis en 2021 sous un nouveau nom : Deep Methods. Originaires du sud de la France, DJ depuis 2009 et résidents du crew marseillais In’Oubliables, ils vous feront voyager dans leur univers deep, minimal et house ! [https://soundcloud.com/deep-methods](https://soundcloud.com/deep-methods) BENZO (PH4) Fondateur du collectif ph4_records, BenzO a voulu ramener son idéal et sa passion du monde de la rave berlinoise, parisienne, ou encore lyonnaise. Inspiré de morceaux issues de différents styles comme la hard techno, l’Acid industriel ou encore la new trance avec lesquelles il compose ses sets, il vous entraînera dans un univers rempli d’énergie. [https://soundcloud.com/user-821846322](https://soundcloud.com/user-821846322) DON PAC (PH4) Originaire de la cité phocéenne et fervent passionné de musique techno depuis son adolescence, Don PaC joue principalement une techno avec des basses profondes, roulantes et hypnotiques qui s’inspirent de différents labels comme Drumcode, Filth on Acid, Second State, Legend, Tronic ou encore Codex. Don PaC a pu mixer dans le lieu mythique de la piscine désaffectée de Luminy et à pu partager ses sets vibrants avec le public des clubs marseillais. [https://soundcloud.com/user-821846322](https://soundcloud.com/user-821846322) 20h00 : Ouverture des portes 22h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/yc4uw69b](https://tinyurl.com/yc4uw69b) AVANT 22H : 8e + frais de loc APRES 22H : 13e + frais de loc SUR PLACE : 15e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra compter un supplément tarifaire de 7e (différence avec le prix du billet sur place). — INFOS PRATIQUES — LE PASS SANITAIRE N’EST PLUS OBLIGATOIRE On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

A partir de 8,59€ en pré-vente / 15€ sur place

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-04-02T20:00:00 2022-04-02T04:00:00