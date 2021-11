BRUT – w/ CHLOE, Arcene K, Wasko, DJ Thony Le Chapiteau, 4 décembre 2021, Marseille.

BRUT – w/ CHLOE, Arcene K, Wasko, DJ Thony

Le Chapiteau, le samedi 4 décembre à 20:00

BRUT | Quand la techno sort de sa cage ! Nous aussi, on a du mal à y croire. Mais vous avez bien lu. CHLOE. AU CHAPITEAU. GENRE CHLOE AU CHAPITEAU. Ok on flex un peu mais y’a de quoi vous trouvez pas ? On est un peu comme des gosses à l’arrivée de Noël ou Hanukka, sauf que nous notre cadeau est vivant, n’est pas Made in China, et c’est une des meilleures artistes de la scène française. Prend-toi ça dans les dents Santa ! Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle, et ce n’est rien de le dire. Le retour à la réalité va s’avérer… BRUTAL. LINE UP : CHLOE Dans la carrière de Chloé Thévenin, il y a l’ombre et la lumière. La nuit et le jour. La nuit appartient à Chloé. Son histoire est désormais connue : elle est celle d’une dj, pionnière à plusieurs titres. À ses débuts, à la toute fin des années 90, trop peu de filles avaient encore pris possession des platines, bien qu’aucune règle, nulle part, écrite ou orale, n’obligeait le DJing à être un métier masculin : il ne l’était pas. Cela, Chloé fut une des premières de sa génération à nous le faire entendre. Et ce n’est pas un hasard si sa trajectoire accompagnait celle d’un club, le Pulp, pour qui danser, se réunir était aussi affaire de politique et de militance, notamment autour des questions liées aux minorités, quelle qu’elles soient. ARCENE K Mystérieux activiste de la scène électronique, clubber avant-gardiste et musicien autodidacte depuis près de 20 ans, Arcene K balade ses phalanges entre des platines qui font gronder une techno progressive, mélodique et parfois même rythmée de house. Co-fondateur du collectif nantais Déviations Sonores, du bar-resto bio La Petite Chaufferie et de l’association Spoon à Paris et désormais directeur-fondateur du Chapiteau à Marseille, Arcene K n’est pas juste DJ : il vit et partage sa passion depuis toujours, grâce à un parcours professionnel bien orienté. Ses sets et live, ont été réfléchis afin de raconter une histoire et de faire voyager le public tout en s’adaptant à l’atmosphère du lieu, au feeling avec le public… Chaque passage d’Arcene K nécessite une attention particulière au cheminement de la performance en live. Alors, êtes-vous prêt.es à entrer dans la K-trième dimension ? DJ THONY Des soirées étudiantes dans les années 80 aux Trance Illusions du sud de la France en passant par la case disquaire et l’agence de communication, Thony est un peu le couteau suisse du tempo. Capable de mixer 2 à 3 disques en même temps tout en mélangeant les esthétiques (techno, house, tribal, trance…) Thony a un style qui lui est bien propre : vous le reconnaîtriez les yeux fermés ! WASKO Ce tunisien qui côtoie la scène électronique et techno alternative parisienne s’est fait un nom auprès de Microclimat et Roue Libre. Il puise son inspiration dans ces voyages et rencontres. Ses premières influences sont le Rock, Punk, Jazz et musique du monde mais sa rencontre avec la techno et le DJing lui a fait un électrochoc. Depuis il passe la plupart de son temps libre chez les disquaires à assouvir sa curiosité et son désir insatiable de partager ses trouvailles avec son public. Dans ces sélections vous serez toujours surpris par ses mélanges de style des fois improbables mais pas moins efficaces. Ce vieux digger revient nous voir avec sa valise pleine de nouvelles pépites qu’il se fera un énorme plaisir de vous en faire part. 20h00 : Ouverture des portes 22h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/6a5wt6hs](https://tinyurl.com/6a5wt6hs) AVANT 22H : 7e + frais de loc APRES 22H : 12e + frais de loc SUR PLACE : 17e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra compter un supplément tarifaire de 10e. _ _ _ INFOS PRATIQUES ⚠️ PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 12 ans ⚠️ : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

7,59 / 12,59€ en pré-vente / 17€ sur place

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



