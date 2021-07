BRUT : Quand la techno sort de sa cage – w/ Arcene K & Nicol Le Chapiteau, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Marseille.

Le Chapiteau, le samedi 17 juillet à 18:00

« A partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant, de transparent, et sa demeure sera pour toujours le coeur de l’Homme. » T. Mello Brute et indomptable, la TECHNO sort de sa cage. Soyons libres, sans artifices, brut.e.s LINE UP : Nicol ►[https://soundcloud.com/nicol-klepto](https://soundcloud.com/nicol-klepto) Nicol, DJ et producteur emblématique du techno-groovy-happy-queer de la scène parisienne, est à l’origine de pas mal de belles nuits et de matins plus délicieux encore ! Co fondateur de La Klepto, ancien DA de la Culottée et vétéran des Microclimat Nicol est un grand habitué des clubs de France, chantre de la danse musclée et coquine. Arcene K ►[http://soundcloud.com/arcene-k](http://soundcloud.com/arcene-k) Vous avez dû croiser ce pro du vinyle lors des soirées au Chapiteau. Avec une techno mélodique et progressive ainsi qu’une touche dansante de house, les sets d’Arcene K nous invitent à un grand voyage au cœur du rythme. Vos petits pieds n’y seront pas indifférents ! — La jauge étant très limitée, nous vous conseillons de prendre vos places en avance ! TARIF EARLY : 6€ + frais de loc TARIF NORMAL : 8€ + frais de loc TARIF LATE : 10€ + frais de loc BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/amne98j7](https://tinyurl.com/amne98j7) _ _ _ INFOS PRATIQUES En respect des mesures sanitaires en vigueur, la jauge de cet événement est réduite. On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

De 6,59 à 10,59€ en pré-vente

♫ELECTRO♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



