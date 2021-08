BRUT – CHAÎNON MANQUANT Laval, 16 septembre 2021, Laval.

BRUT – CHAÎNON MANQUANT 2021-09-16 20:00:00 – 2021-09-16 20:55:00 Scomam 19 Rue Léo Lagrange

Laval Mayenne

Deux hommes, deux femmes. Leurs rencontres acrobatiques composent des micros récits de vie, avec ses envols et ses naufrages, ses conflits, ses désirs et ses mystères. Brut est une course émotionnelle déclinant une subtile palette du comportement humain.

Circassienne, comédienne et voltigeuse, Marta Torrents développe un cirque sans artifice. Elle cisèle l’agilité des corps, intensifie leur fragilité dans une écriture spontanée, intuitive, et révèle un art brut et expressif, d’une grande sensibilité.

Mise en scène : Marta Torrents

Dramaturgie : Marion Guyez

Avec : Jonathan Frau, Nicolas Quetelard, Georgina Vila Bruch, Anna Von Grünigen

Tout public à partir de 9 ans

Durée : 55 min – Tarifs : 8€/6€

