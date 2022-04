Brusque + WOOD @ La Cave à Rock, Toulouse La Cave à Rock, 15 mai 2022, Toulouse.

La Cave à Rock, le dimanche 15 mai à 18:30

Post:Scriptum et La Cave à Rock présentent un concert tôt du dimanche: ★ Brusque (Paris – doom / post-hardcore / post-metal) Ils ne sont que deux et pourtant ils arrivent à réunir différents univers avec brio, mêlant doom, sludge, post-hardcore et post-metal en une musique qui tient aux tripes. [https://www.facebook.com/wearebrusque](https://www.facebook.com/wearebrusque) [https://brusque.bandcamp.com](https://brusque.bandcamp.com) ★ WOOD (Sud-Ouest – doom / noise) Duo batterie/barriton faisant de l’accrobranche très basse entre Toulouse et l’Aveyron. Un noise-rock très lourd aux allures de doom. [https://ataleofwood.tumblr.com/](https://ataleofwood.tumblr.com/) [https://fatbergrecords.bandcamp.com/album/wood](https://fatbergrecords.bandcamp.com/album/wood) ✘ Entrée : Sur place, 5€ ou plus ✘ Portes : 18H30 Pas de CB au guichet

5€ ou plus

La Cave à Rock 3 boulevard des Minimes, 31200 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



