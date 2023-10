Marché de Noël Brusque, 10 décembre 2023, Brusque.

Brusque,Aveyron

Marché de Noël à la salle St Thomas de 10h à 17h organisé par l’association « Arts et Traditions » : stands d’artisans, idées cadeaux, tombola….

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Brusque 12360 Aveyron Occitanie



Christmas market at Salle St Thomas from 10am to 5pm, organized by the « Arts et Traditions » association: craft stalls, gift ideas, tombola…

Mercado de Navidad en St Thomas Hall de 10:00 a 17:00 organizado por la asociación « Arts et Traditions »: puestos de artesanía, ideas para regalos, tómbola…

Weihnachtsmarkt in der St Thomas Hall von 10 bis 17 Uhr, organisiert vom Verein « Arts et Traditions »: Stände von Kunsthandwerkern, Geschenkideen, Tombola…

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud