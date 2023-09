Bourse aux jouets Brusque, 29 octobre 2023, Brusque.

Brusque,Aveyron

Bourse aux jouets à la salle St Thomas organisé par l’association Arts et Traditions. Faites du tri, venez vendre vos jouets délaissés et faire des bonnes affaires !.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . .

Brusque 12360 Aveyron Occitanie



Toy fair organized by the Arts et Traditions association. Sort out your toys, sell them and make a bargain!

Mercadillo de juguetes en la sala St Thomas organizado por la asociación Arts et Traditions. Ordena tus juguetes, véndelos y ¡haz una ganga!

Spielzeugbörse in der St Thomas Hall, organisiert vom Verein Arts et Traditions. Sortieren Sie aus, kommen Sie und verkaufen Sie Ihre vernachlässigten Spielsachen und machen Sie Schnäppchen!

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud