Soirée Théâtre avec « Les Biques » Brusque, 22 octobre 2023, Brusque.

Brusque,Aveyron

Un spectacle comique bon enfant avec « Rosette et Pétula » les deux célèbres grands-mères Tarnaises chaussées de leurs bottes en caoutchouc qui ravira et fera rire sans aucun doute petits et grands !.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . 5 EUR.

Brusque 12360 Aveyron Occitanie



A good-natured comedy show with « Rosette and Pétula », the two famous grandmothers from Tarn wearing their rubber boots, which will undoubtedly delight and make young and old laugh!

Un divertido espectáculo cómico con « Rosette y Pétula », las dos famosas abuelas del Tarn con sus botas de goma, que hará las delicias de grandes y pequeños

Die beiden berühmten Großmütter « Rosette et Pétula » aus Tarnaises mit ihren Gummistiefeln werden Groß und Klein begeistern und zum Lachen bringen

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud