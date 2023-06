ENSEMBLE 2E2M • IN C Musée Robert Dubois-Corneau Brunoy Catégories d’Évènement: Brunoy

ENSEMBLE 2E2M • IN C
Musée Robert Dubois-Corneau
Brunoy
Jeudi 6 juillet, 19h00

Concert/Performance dans le cadre du Festival OuVERTures en Ile-de-France

https://fb.me/e/5VKNVunVO En 1964, Terry Riley compose In C, œuvre phare du tout jeune courant minimaliste américain, au concept alors inédit : « Tous les interprètes jouent la même partition de 53 motifs à répéter [ … ]. Chaque interprète a la liberté de choisir le nombre de répétitions avant qu’il ne passe au motif suivant. Aucune règle ne fixe le nombre de répétitions ». La partition, qui tient en une seule page, peut être jouée par n’importe quel nombre d’instruments et tous les instruments peuvent jouer cette pièce. Il en résulte une polyphonie permanente qui nous entraine dans une transe rythmique ininterrompue ! L’Ensemble 2e2m propose ici une version incluant la voix, qui prend la forme d’une grande performance dans l’espace public, mélangeant professionnels et amateurs avec notamment le Chœur amateur Les migrateurs. Une expérience originale à ne pas manquer ! ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

PROGRAMME

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Terry Riley – In C

pièce pour ensemble libre ⎯⎯⎯⎯⎯

AVEC

⎯⎯⎯⎯⎯ Direction -Léo Margue

Chef de chœur -Jérôme Boudin Clauzel CHŒUR LES MIGRATEURS ENSEMBLE 2E2M

Jean-Marc Liet -hautbois

Véronique Fèvre -clarinette

Médéric Debacq -basson

Aurélien Lamorlette -trompette

Alain Huteau -percussions ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

INFOS PRATIQUES

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

► Jeudi 6 juillet à 19h ► Festival ouVERTures en Ile-de-France

Musée Robert Dubois-Corneau • Brunoy

16 rue du Réveillon, 91800 ENTRÉE GRATUITE ► + d’infos : https://bit.ly/3Nwei9k ou https://fb.me/e/5VKNVunVO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

