Bruno V et Rod B au Réservoir Bières à Saint-Quentin

Saint-Quentin

25 février 2023, 12 boulevard de Verdun Saint-Quentin

2023-02-25 – 2023-02-25 Saint-Quentin

Aisne 0 0 Paillettes, Funk, Disco, House sont au programme pour bien préparer les fêtes de fin d’année, le samedi 25 février de 18h à 22h au Réservoir Bières à Saint-Quentin. contact@reservoir-bieres.com +33 3 23 62 71 76 http://www.reservoir-bieres.com/ Saint-Quentin

