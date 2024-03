Bruno Saut – Écumes Arles Gallery Arles, lundi 8 avril 2024.

Bruno Saut – Écumes Exposition de peintures aquarelle huile acrylique 8 avril – 29 mai Arles Gallery

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T10:00:00+02:00 – 2024-04-08T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-29T10:00:00+02:00 – 2024-05-29T17:00:00+02:00

Anne Eliayan et Christian Pic travaillent ensemble depuis 2015 et ont été primés dans 5 concours internationaux récemment : Le 5th Fine Art Photography Awards, le 14 th Arte Laguna et le Chromatic Awards en 2020, 2021 et 2022. Dès le départ, leur intention était de présenter leurs propres œuvres dans un lieu arlésien servant à rencontrer aussi bien leur public que les professionnels désireux de présenter à leur tour leurs séries dans leurs galeries. Leurs modes d’expression sont variés, la photographie incontournable à Arles, mais aussi le dessin, la peinture, les installations et sculptures. Ils ont été soutenus par des personnalités de renom comme Jack Lang, Ministre de la Culture ou encore le célèbre artiste CharlÉlie Couture. Ils reçoivent en marge du Festival du Dessin leur ami Bruno Saut.

ARLESGALLERY, 8 rue de la Liberté dans un vieil hôtel particulier est un bel espace d’exposition au cœur de la ville qui offre l’opportunité à un public intéressé par les Arts et la Culture de rencontrer des artistes qui défendent leur création.

Arles Gallery 8, rue de la Liberté, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 59 35 57 51 https://arlesgallery.com/ [{« type »: « email », « value »: « anne@arlesgallery.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0659355751 »}]

exposition dessins

Arles Gallery expose Bruno Saut