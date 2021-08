Lille Auditorium du Conservatoire de Lille Lille, Nord Bruno Rigutto Auditorium du Conservatoire de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Auditorium du Conservatoire de Lille, le jeudi 19 août à 19:00

Programme Schumann Scènes d'Enfants Chopin quelques nocturnes 2ème scherzo opus 31 Saint-Saëns œuvre à déterminer Ravel Pavane pour une Infante défunte, Sonatine Alborada del gracioso Il est un artiste jusqu'au bout des ongles. Raffiné, humble, discret, généreux. Pas du tout le genre qui s'impose et qui tire la couverture à lui. Mais dès qu'il est au piano, on est suspendu… à ses lèvres, car il chant avec les doigts.

2021-08-19T19:00:00 2021-08-19T20:30:00

