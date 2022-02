Bruno Rapin : Anthropologie poétique d’un aborigène des côteaux Saint-Aubin Saint-Aubin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Aubin

Bruno Rapin : Anthropologie poétique d'un aborigène des côteaux Saint-Aubin, 16 avril 2022, Saint-Aubin.

2022-04-16 21:30:00

Saint-Aubin Lot-et-Garonne Saint-Aubin 14 14 EUR Le café théâtre Chez Tonton vous accueille pour une soirée sous le signe de l’humour et du rire avec Bruno Rapin. Les fraises, hors sol ou de plein champs, s’interrogent et se révoltent. Soudain le coq devient un emblème gênant pour les voisins tandis que les cloches, au faîte des églises ou pendues au cou de belles vaches sont sujettes à débats.

Le Bourg Auberge Café théâtre chez Tonton Saint-Aubin

