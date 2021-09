Genève Plaine de plainpalais Genève Bruno Peki Plaine de plainpalais Genève Catégorie d’évènement: Genève

### Le TCS fête ses 125 ans et invite des artistes locaux à se produire sur la petite scène d’anniversaire. Bruno Peki et ses potes se retrouvent pour un moment qui se promet festif sur la petite scène d’anniversaire du TCS. Rendez-vous samedi 3 octobre à 20h15 pour un moment qui promet d’être inoubliable. [Page de l’événement](https://www.tcs.ch/fr/le-tcs/sections/geneve/events/125-ans-samedi-octobre-bruno-peki.php) Entrée grauite et ouverte à tout le monde. #tcs125

Entrée libre

Bruno Peki se joindra avec ses potes sur la scène d’anniversaire du TCS. La soirée s’annonce prometeuse. Plaine de plainpalais Plaine de Plainpalais Genève Jonction

