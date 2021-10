Bruno Peki Plaine de Plainpalais, 2 octobre 2021, Genève.

Plaine de Plainpalais, le samedi 2 octobre à 20:15

**Bruno Peki and Co feront trembler Plainpalais le samedi 2 octobre.** ———————————————————————- ### Bruno Peki se joint au TCS pour fêter les 125 ans de l’association. La soirée sera donc instense de bonne humeur samedi. **Univers** [Vidéos Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=qaQLtDbco_0) Facebook: @bubpeki Instagram : @bubpeki **Qui est Bruno Peki ?** Bruno Peki (Hausler, de son vrai nom), est un humoriste genevois-brésilien fan de stand-up mais aussi élève de théâtre en filière pré-pro au Conservatoire de Genève. Il a 16 ans lorsqu’il fait ses premiers pas sur scène au Conservatoire populaire de Genève. Grand Garçon est le titre de son tout premier spectacle écrit et présenté devant 400 personnes au Collège de Saussure en guise de travail de maturité. En 2018, il représente la Suisse aux Best de l’Humour à Paris, lui permettant de faire une tournée toulousaine dans le cadre du Printemps du Rire. La même année, Bruno se voit intégrer la production Jokers Comedy et devient finaliste du tremplin de Morges-sous-rire, puis gagnant de Mon Premier Montreux en 2019. Il présente par la suite une chronique dans l’émission Mauvaise Langue animée par l’humoriste Thomas Wiesel sur la RTS. Il joue à plusieurs reprises la partie stand-up dans M3 – la Nouvelle Revue de Lausanne au Théâtre Boulimie et participe à des événements de taille telle que la soirée Stand up for migrants organisée par l’ONU au Victoria Hall aux côtés de Thomas Wiesel, Charles Nouveau, Noman Hosni et bien d’autres. En 2020, il remporte la 7ème édition du Concours Scène Ouverte de Morges sous-rire. En 2021, c’est la Société Suisse des Auteurs qui le recompense du Prix SSA nouveau talent. Son spectacle Innocent prend vie avec l’aide des deux directrices du Caustic Comedy Club, qui coécrivent et mettent en scène le spectacle qui se joue là-bas depuis janvier 2019, mais aussi au CPO, au Théâtre Grenette (VD), au Festival de Gerson à Lyon, au Royal (BE), ou encore au Strapontin (FR). Bruno Peki est aussi ambassadeur du Prix Jeunesse 2019 et de l’association Stop Suicide (depuis 2018), il s’engage également pour le Prix Jeunesse et Addiction Suisse. On peut l’entendre sur Radio Lac, dans Les Bras Cassés (Couleur 3), sur LFM et One FM, et le voir dans des vidéos du média Tataki, mais aussi sur les chaînes régionales suisses pour les Jeux Olympiques de la jeunesse 2020 et dans la campagne de prévention de la ville de Lausanne contre le tabac chez les 14-17 ans. En 2019 et 2020, il anime les réseaux sociaux de la RTS lors de l’opération Coeur à Coeur. Il est considéré par beaucoup comme étant le jeune espoir du stand-up suisse romand.

Entrée libre

Bruno Peki se joindra avec ses potes sur la scène d’anniversaire du TCS le samedi 2 octobre à Plainpalais.

Plaine de Plainpalais Av. du Mail, 1205 Genève Genève



2021-10-02T20:15:00 2021-10-02T21:15:00