Bruno Moynot Imite mal les Humains – Théâtre des Mathurins (Paris) THEATRE MATHURINS – PETITE SALLE, 25 avril 2023, PARIS.

Bruno Moynot Imite mal les Humains – Théâtre des Mathurins (Paris) THEATRE MATHURINS – PETITE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-04-25 à 21:00 (2023-03-06 au ). Tarif : 30.6 à 30.6 euros.

Le Splendid Saint-Martin présente BRUNO MOYNOT IMITE MAL LES HUMAINSUn seul en scène, une aventure burlesque, un voyage hilarant dans le cerveau de Bruno Moynot. » Dans mon spectacle, je vous surprendrai par mon agilité physique et mon érudition grégaire. Vous sortirez de là grandi ou agrandi, mais certainement pas indiffèrent. Certains de mes illustres prédécesseurs parlaient de moi sans le savoir : « Le plus grand des grands fantaisistes » Aznavour. « Venu d’un pays où il ne pleut pas » Brel.Ça me flatte. « Bruno MoynotOn ne présente plus Bruno Moynot… Ou plutôt si, mais rapidement, en quelques mots. En un seul peut-être : Preskovitch… Zadko Preskovitch, le voisin bulgare, mais surtout embarrassant, du cultissime « Le père noël est une ordure ».Ceci dit, il n’a pas fait que ça, il a commis d’autres choses avec la bande du Splendid, mais pas que ! Mais ceci n’est pas un C.V et si vous voulez en savoir plus, y’a Wikipédia.Comédien : Bruno MoynotMetteur en scène : Samir BouadiAuteurs : Bruno Moynot, Samir Bouadi et Vanessa Szumeraj Bruno Moynot Bruno Moynot

Votre billet est ici

THEATRE MATHURINS – PETITE SALLE PARIS 36, rue des Mathurins Paris

Le Splendid Saint-Martin présente

BRUNO MOYNOT IMITE MAL LES HUMAINS

Un seul en scène, une aventure burlesque, un voyage hilarant dans le cerveau de Bruno Moynot.

» Dans mon spectacle, je vous surprendrai par mon agilité physique et mon érudition grégaire. Vous sortirez de là grandi ou agrandi, mais certainement pas indiffèrent. Certains de mes illustres prédécesseurs parlaient de moi sans le savoir : « Le plus grand des grands fantaisistes » Aznavour. « Venu d’un pays où il ne pleut pas » Brel.

Ça me flatte. «

Bruno Moynot

On ne présente plus Bruno Moynot… Ou plutôt si, mais rapidement, en quelques mots. En un seul peut-être : Preskovitch… Zadko Preskovitch, le voisin bulgare, mais surtout embarrassant, du cultissime « Le père noël est une ordure ».

Ceci dit, il n’a pas fait que ça, il a commis d’autres choses avec la bande du Splendid, mais pas que ! Mais ceci n’est pas un C.V et si vous voulez en savoir plus, y’a Wikipédia.

Comédien : Bruno Moynot

Metteur en scène : Samir Bouadi

Auteurs : Bruno Moynot, Samir Bouadi et Vanessa Szumeraj

.30.6 EUR30.6.

Votre billet est ici