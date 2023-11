Bruno Monsaingeon s’entretient avec Guillaume Monsaingeon Librairie Gallimard Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Bruno Monsaingeon s’entretient avec Guillaume Monsaingeon Librairie Gallimard Paris, 16 novembre 2023, Paris. Le jeudi 16 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie les auteurs Bruno Monsaingeon & Guillaume Monsaingeon à l’occasion de la parution du livre « Filmer la musique » aux Éditions de la Philharmonie. Au programme : débat, signature et verre amical ! Venez découvrir “Filmer la musique” publié aux Éditions de la Philharmonie. Pour comprendre comment et au nom de quoi on peut filmer la musique. Réalisateur prolifique, Bruno Monsaingeon a bâti une œuvre filmée forte mêlant portraits d’interprètes et de compositeurs, concerts symphoniques et récital… Menés par Guillaume Monsaingeon, ces entretiens mettent en scène des figures majeures de notre époque telles que Glenn Gould et Yehudi Menuhin. Bruno Monsaingeon est également violoniste. Il réalise des films musicaux tout en continuant à donner des concerts. Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris Contact : https://www.librairie-gallimard.com/agenda https://www.facebook.com/librairie.gallimard https://www.facebook.com/librairie.gallimard

