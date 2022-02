Bruno FLAMBARD et Philippe SCIEUX exposent à la ferme Cara-Meuh ! Vains, 1 juillet 2022, Vains.

Bruno FLAMBARD et Philippe SCIEUX exposent à la ferme Cara-Meuh ! Ferme des Cara-Meuh 11 route de Saint Léonard Vains

2022-07-01 – 2022-07-30

Vains Manche

Philippe et Bruno sont tout deux membres de la section photo du Centre Culturel « Les Unelles », à Coutances. Lorsque « Label Plante » a officiellement annoncé le GRV Festival (Green River Valley Festival), l’idée d’une prise de vues argentique et d’une expo a germé naturellement…

Originaire de Franche-Comté, pratiquant l’argentique depuis sa plus tendre adolescence, Bruno a été photographe pour le Moulin de Brainans, une SMAC Franc-comtoise et formateur labo N&B pour la MJC de Dole, dans le Jura.

Originaire de Paris mais coutançais d’adoption, musicien de formation mais attiré par l’image, Philippe fait partie des photographes emportés par la vague numérique mais qui continue à « noicir de la pellicule ». Membre de l’Atelier Photo des Unelles et fasciné par la photo de spectacle, il suit la saison culturelle du centre-Manche, en particulier le festival Jazz sous les Pommiers depuis plusieurs années.

Enfin, Philippe est contre l’affirmation qui dit que la vie c’est comme le vélo, si on s’arrête on perd l’équilibre, « la photographie nous arrête sur des instants fugitifs qui nous équilibrent ».

Une exposition qui fixe dans le grain argentique leur vision de cette première édition du Green River Valley Festival.

Rencontres avec les artistes : samedi 02 juillet, de 16h à 18h30 (vernissage) / vendredi 08 et samedi 09 juillet, de 13h30 à 16h.

Entrée gratuite, 7j/7, de 9h à 19h en semaine – de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

equipe@cara-meuh.com +33 2 33 70 82 40 https://cara-meuh.com/

Ferme des Cara-Meuh 11 route de Saint Léonard Vains

