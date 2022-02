Bruno de Sá « Roma 1700 » Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône 10 25 Le sopraniste brésilien Bruno de Sá, accompagné de Gerd Amelung à l’orgue, ressuscite cette vocalité flamboyante, avec des moyens vocaux exceptionnels. Ses aigus lumineux et aisés, sa musicalité innée surtout, seront une véritable révélation. Il nous offre un programme spécialement conçu pour Marseille au cours duquel il interprètera le très fameux « Exultate, Iubilate » de Mozart.



Programme : Scarlatti | Bach | Haëndel | Mozart

Bruno de Sá, sopraniste / Gerd Amelung, orgue



Une proposition Marseille Concerts, en partenariat avec la Ville de Marseille et la Basilique du Sacré-Cœur.



