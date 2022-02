Bruno Coppens dans « Loverbooké » Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Bruno Coppens dans « Loverbooké » Valence, 2 avril 2022, Valence. Bruno Coppens dans « Loverbooké » Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence

2022-04-02 17:00:00 – 2022-04-02 Comedy Palace 12 rue Pasteur

Valence Drôme EUR Pour réenchanter la France, un Belge vient léguer son corps à la séance. Il a dans ses bagages la fameuse Méthode B comme… Belge. Pratiquer l’exil fiscal, réveiller le bonobo qui sommeille en vous… contact@comedypalace.fr +33 6 82 70 21 83 https://www.comedypalace.fr/ Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence

dernière mise à jour : 2021-08-18 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Comedy Palace 12 rue Pasteur Ville Valence lieuville Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Bruno Coppens dans « Loverbooké » Valence 2022-04-02 was last modified: by Bruno Coppens dans « Loverbooké » Valence Valence 2 avril 2022 Drôme Valence

Valence Drôme